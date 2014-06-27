Ментальные заметки

В разгар разработки большого проекта легко упустить из вида именно те тончайшие детали/ специфические свойства, которые и делают ваш продукт выдающимся. В ментальных заметках собраны 53 психологических принципа. Каждая карта описывает один принцип человеческого поведения и предлагает способы его применения в разработке веб-сайтов, веб-приложений, а также множества других систем, с которыми взаимодействуют пользователи.

Автором оригинальной коллекции является Стефан Андерсон, автор книги “Seductive Interaction Design: Creating Playful, Fun, and Effective User Experiences”.

Я благодарен за мощную помощь в переводе Ольге Cкулкиной и Надежде Николаевне Кузнецовой (Skype: nadya.kuznetsowa).

Medium позволяет оставлять интерактивные комментарии к любой части текста, поэтому каждый может помочь сделать перевод лучше. Присоединяйтесь =)

PS.

Также мы практически закончили создание колоды из 53-х напечатанных карточек с иллюстрациями (с адаптированными для России образами), чтобы повысить эффективность мозговых штурмов вокруг продуктов.

 

CARD #1. Social Proof

Социальное доказательство.

В незнакомых для нас ситуациях мы склонны следовать примеру большинства.

CARD #2. Curiosity

Любопытство.

Заинтригованные интересным фактом, люди охотно стремятся узнать больше.

CARD #3. Pattern Recognition

Установление закономерностей.

Наш мозг стремится упрощать и систематизировать информацию, даже если никаких закономерностей нет.

CARD #4. Peak-End Rule

Эффект восприятия прошлого.

Как правило, мы оцениваем прошлые опыты по ключевым точкам, т.е. по самым ярким событиям и результату.

CARD #5. Recognition over Recall

Принцип узнавания через напоминание.

Узнавание знакомой информации дается нашему мозгу легче, чем воспроизведение ее «с нуля» по памяти.

CARD #6. Gifting

Правило ответной благодарности.

Получив подарок, мы испытываем естественное желание подарить что-нибудь в ответ.

CARD #7. Delighters

Приятное / Неожиданное.

Маленькие сюрпризы зачастую приносят большую радость и надолго запоминаются.

CARD #8. Anchoring & Adjustment

Эвристика якоря

Принимая решения, мы склонны слишком сильно полагаться на один единственный известный нам факт — якорь.

CARD # 9. Aesthetic-Usability Effect

“Красивое работает лучше”.

Эстетичный и привлекательный дизайн воспринимается более простым в использовании.

CARD #10. Serial Position Effect

Запоминаем “начало и конец”.

Доказано, что мы лучше запоминаем ту часть информации, которая находится в начале и в конце.

CARD #11. Commitment&Consistency

Приверженность и последовательность.

Мы стараемся поступать согласно нашим принципам, выбранной линии поведения и предыдущим действиям.

CARD #12. Appropriate Challenges

Достижимые цели.

CARD #13. Value Attribution

Атрибуция ценности

Чем дороже стоит вещь, тем более ценной она нам кажется.

CARD #14. Loss Aversion

“Страх потери ”.

Мы не любим терять или отдавать то, что у нас есть (и даже то, что могло бы быть).

CARD #15. Contrast

Принцип контраста.

Особенность визуального восприятия в том, что мы подсознательно фокусируемся на тех вещах, которые выделяются на фоне остальных.

CARD #16. Framing

“Эффект обрамления”.

Наши решения и суждения во многом зависят от того, в каком свете нам преподносится информация.

CARD #17. Priming

Прайминг.

Небольшие визуальные и звуковые подсказки помогают нам припомнить связанную с ними информацию, а это влияет на наши реакции и поведение.

CARD #18. Familiarity Bias

Стереотип “Знакомое — надежнее”.

Нам свойственно отдавать предпочтение знакомым вещам.

CARD #19. Feedback Loops

Обратная связь.

Наше взаимодействие с системой становится более увлекательным, когда мы видим результат своих действий.

CARD #20. Collecting

Коллекционирование.

Всегда приятно собрать полный набор чего-либо, при условии, что это нам интересно.

CARD #21. Limited Duration

Лимит времени.

Ограниченное по времени предложение побуждает пользователя к действию.

CARD #22. Scarcity

Ценность в условиях недостаточности.

Мы считаем особенно ценным все, на что есть дефицит (в том числе и искусственно созданный).

CARD #23. Visual Imagery

Яркие образы.

Зрение преобладает над другими органами чувств и дает самое наглядное представление о предмете.

CARD #24. Self-Expression

Возможность самовыражения.

Всем нам хочется выразить нашу индивидуальность, чувства или идеи.

CARD #25. Conceptual Metaphor

Концептуальные метафоры.

Чтобы донести новую идею или концепцию, проведите параллели с уже знакомыми явлениями.

CARD #26. Surprise

Удивление.

Наш мозг «цепляется» за все новое или неожиданное (особенно на фоне привычного и обыденного).

CARD #27. Limited Choice

Ограниченность выбора.

Чем меньше вариантов, тем проще сделать выбор.

CARD #28. Variable Rewards

Вариации вознаграждений.

Спонтанные бонусы — редкие и непредсказуемые — мотивируют пользователей.

CARD #29. Limited Access

Эксклюзивность доступа.

Людей привлекают эксклюзивные вещи — все, что считается доступным лишь избранным.

CARD #30. Uniform Connectedness

Всеобщая взаимосвязь.

Элементы с общими визуальными характеристиками воспринимаются как части целого.

CARD #31. Reputation

Репутация.

Мы более ответственно относимся к своему поведению, если от него зависит то, как нас будут воспринимать окружающие.

CARD #32. Affect Heuristic

Эффект эвристики.

Наши эмоции влияют на наши суждения и решения.

CARD #33. Authority

Авторитет лидера.

Людям свойственно следовать за лидером, наделенным властью.

CARD #34. Chunking

Метод группирования.

Информацию, разбитую на небольшие блоки или порции проще воспринимать и легче воспроизвести.

CARD #35. Duration Effects

Эффект относительности времени.

Восприятие времени субъективно.

CARD #36. Status Quo Bias

Достигнутый статус.

Мы не склонны менять модель поведения, если на то нет веских причин.

CARD #37. Status

Статус.

Мы постоянно оцениваем, как в результате взаимоотношений меняется наш статус (в сравнении с окружающими и с самими собой).

CARD #38. Periodic Events

Периодичность событий.

Периодически повторяющиеся события вызывают у нас интерес, предвкушение и чувство причастности.

CARD #39. Proximity

Эффект пространственной близости.

Когда объекты расположены вблизи, они кажутся более взаимосвязанными, чем те, что находятся на расстоянии.

CARD #40. Sequencing

Установление последовательности.

Нам проще приступить к выполнению сложной задачи, если она разбита на определенные подзадачи.

CARD #41. Shaping

Последовательное моделирование поведения.

Чтобы обучить людей чему-то новому, начните с малого и поощряйте их усилия на пути к освоению навыка.

CARD #42. Humor Effect

Юмор.

Все забавное нам нравится — и прекрасно запоминается!

CARD #43. Sensory Appeal

Сенсорная привлекательность.

Нас особенно увлекает то, что действует сразу на несколько органов чувств. К тому же, это лучше запоминается.

CARD #44. Positive Mimicry

Позитивные жесты и мимика.

Мы обучаемся, наблюдая.

CARD #45. Competition

Конкуренция.

При равных возможностях, мы стремимся превзойти других на пути к успеху.

CARD #46. Autonomy

Принцип автономии.

Нам необходимо ощущение независимости и контроля над ситуацией.

CARD #47. Trigger

Сигнал к действию.

Во время привычных занятий нам то и дело нужен толчок: некий стимул, мотивирующий нас действовать.

CARD #48. Set Completion

Владение полным комплектом.

Чем ближе мы подходим к завершению коллекции, тем сильнее нам хочется собрать недостающие части.

CARD #49. Story

Истории.

Любое наше решение обусловлено некой историей — реальной или выдуманной — в которую мы верим.

CARD #50. Achievements

Личные достижения.

Мы охотнее принимаем участие в проекте, когда знаем, что наш вклад будет оценен по достоинству.

CARD #51. Need for Certainty

Потребность в определенности.

Нам важна определенность: мы проще принимаем решения при наличии всей нужной информации.

CARD #52. Ownership Bias

Чувство собственности.

Мы ценим вещь гораздо выше, когда считаем, что она нам принадлежит.

CARD #53. Juxtaposition

Сопоставление.

Наш мозг усиливает связь между парой элементов, если они показаны вместе или последовательно.

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