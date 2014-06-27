Ментальные заметки

В разгар разработки большого проекта легко упустить из вида именно те тончайшие детали/ специфические свойства, которые и делают ваш продукт выдающимся. В ментальных заметках собраны 53 психологических принципа. Каждая карта описывает один принцип человеческого поведения и предлагает способы его применения в разработке веб-сайтов, веб-приложений, а также множества других систем, с которыми взаимодействуют пользователи.

Автором оригинальной коллекции является Стефан Андерсон, автор книги “Seductive Interaction Design: Creating Playful, Fun, and Effective User Experiences”.

Я благодарен за мощную помощь в переводе Ольге Cкулкиной и Надежде Николаевне Кузнецовой (Skype: nadya.kuznetsowa).

Medium позволяет оставлять интерактивные комментарии к любой части текста, поэтому каждый может помочь сделать перевод лучше. Присоединяйтесь =)

PS.

Также мы практически закончили создание колоды из 53-х напечатанных карточек с иллюстрациями (с адаптированными для России образами), чтобы повысить эффективность мозговых штурмов вокруг продуктов.

Социальное доказательство.

В незнакомых для нас ситуациях мы склонны следовать примеру большинства.

Любопытство.

Заинтригованные интересным фактом, люди охотно стремятся узнать больше.

Установление закономерностей.

Наш мозг стремится упрощать и систематизировать информацию, даже если никаких закономерностей нет.

Эффект восприятия прошлого.

Как правило, мы оцениваем прошлые опыты по ключевым точкам, т.е. по самым ярким событиям и результату.

Принцип узнавания через напоминание.

Узнавание знакомой информации дается нашему мозгу легче, чем воспроизведение ее «с нуля» по памяти.

Правило ответной благодарности.

Получив подарок, мы испытываем естественное желание подарить что-нибудь в ответ.

Приятное / Неожиданное.

Маленькие сюрпризы зачастую приносят большую радость и надолго запоминаются.

Эвристика якоря

Принимая решения, мы склонны слишком сильно полагаться на один единственный известный нам факт — якорь.

“Красивое работает лучше”.

Эстетичный и привлекательный дизайн воспринимается более простым в использовании.

Запоминаем “начало и конец”.

Доказано, что мы лучше запоминаем ту часть информации, которая находится в начале и в конце.

CARD #11. Commitment&Consistency

Приверженность и последовательность.

Мы стараемся поступать согласно нашим принципам, выбранной линии поведения и предыдущим действиям.

Достижимые цели.

Атрибуция ценности

Чем дороже стоит вещь, тем более ценной она нам кажется.

“Страх потери ”.

Мы не любим терять или отдавать то, что у нас есть (и даже то, что могло бы быть).

Принцип контраста.

Особенность визуального восприятия в том, что мы подсознательно фокусируемся на тех вещах, которые выделяются на фоне остальных.

“Эффект обрамления”.

Наши решения и суждения во многом зависят от того, в каком свете нам преподносится информация.

Прайминг.

Небольшие визуальные и звуковые подсказки помогают нам припомнить связанную с ними информацию, а это влияет на наши реакции и поведение.

Стереотип “Знакомое — надежнее”.

Нам свойственно отдавать предпочтение знакомым вещам.

Обратная связь.

Наше взаимодействие с системой становится более увлекательным, когда мы видим результат своих действий.

Коллекционирование.

Всегда приятно собрать полный набор чего-либо, при условии, что это нам интересно.

Лимит времени.

Ограниченное по времени предложение побуждает пользователя к действию.

Ценность в условиях недостаточности.

Мы считаем особенно ценным все, на что есть дефицит (в том числе и искусственно созданный).

Яркие образы.

Зрение преобладает над другими органами чувств и дает самое наглядное представление о предмете.

Возможность самовыражения.

Всем нам хочется выразить нашу индивидуальность, чувства или идеи.

Концептуальные метафоры.

Чтобы донести новую идею или концепцию, проведите параллели с уже знакомыми явлениями.

Удивление.

Наш мозг «цепляется» за все новое или неожиданное (особенно на фоне привычного и обыденного).

Ограниченность выбора.

Чем меньше вариантов, тем проще сделать выбор.

Вариации вознаграждений.

Спонтанные бонусы — редкие и непредсказуемые — мотивируют пользователей.

Эксклюзивность доступа.

Людей привлекают эксклюзивные вещи — все, что считается доступным лишь избранным.

Всеобщая взаимосвязь.

Элементы с общими визуальными характеристиками воспринимаются как части целого.

Репутация.

Мы более ответственно относимся к своему поведению, если от него зависит то, как нас будут воспринимать окружающие.

Эффект эвристики.

Наши эмоции влияют на наши суждения и решения.

Авторитет лидера.

Людям свойственно следовать за лидером, наделенным властью.

Метод группирования.

Информацию, разбитую на небольшие блоки или порции проще воспринимать и легче воспроизвести.

Эффект относительности времени.

Восприятие времени субъективно.

Достигнутый статус.

Мы не склонны менять модель поведения, если на то нет веских причин.

Статус.

Мы постоянно оцениваем, как в результате взаимоотношений меняется наш статус (в сравнении с окружающими и с самими собой).

Периодичность событий.

Периодически повторяющиеся события вызывают у нас интерес, предвкушение и чувство причастности.

Эффект пространственной близости.

Когда объекты расположены вблизи, они кажутся более взаимосвязанными, чем те, что находятся на расстоянии.

Установление последовательности.

Нам проще приступить к выполнению сложной задачи, если она разбита на определенные подзадачи.

Последовательное моделирование поведения.

Чтобы обучить людей чему-то новому, начните с малого и поощряйте их усилия на пути к освоению навыка.

Юмор.

Все забавное нам нравится — и прекрасно запоминается!

Сенсорная привлекательность.

Нас особенно увлекает то, что действует сразу на несколько органов чувств. К тому же, это лучше запоминается.

Позитивные жесты и мимика.

Мы обучаемся, наблюдая.

Конкуренция.

При равных возможностях, мы стремимся превзойти других на пути к успеху.

Принцип автономии.

Нам необходимо ощущение независимости и контроля над ситуацией.

Сигнал к действию.

Во время привычных занятий нам то и дело нужен толчок: некий стимул, мотивирующий нас действовать.

Владение полным комплектом.

Чем ближе мы подходим к завершению коллекции, тем сильнее нам хочется собрать недостающие части.

Истории.

Любое наше решение обусловлено некой историей — реальной или выдуманной — в которую мы верим.

Личные достижения.

Мы охотнее принимаем участие в проекте, когда знаем, что наш вклад будет оценен по достоинству.

Потребность в определенности.

Нам важна определенность: мы проще принимаем решения при наличии всей нужной информации.

Чувство собственности.

Мы ценим вещь гораздо выше, когда считаем, что она нам принадлежит.

Сопоставление.

Наш мозг усиливает связь между парой элементов, если они показаны вместе или последовательно.