Ментальные заметки

В разгар разработки большого проекта легко упустить из вида именно те тончайшие детали/ специфические свойства, которые и делают ваш продукт выдающимся. В ментальных заметках собраны 53 психологических принципа. Каждая карта описывает один принцип человеческого поведения и предлагает способы его применения в разработке веб-сайтов, веб-приложений, а также множества других систем, с которыми взаимодействуют пользователи.
Автором оригинальной коллекции является Стефан Андерсон, автор книги “Seductive Interaction Design: Creating Playful, Fun, and Effective User Experiences”.
- Слайды UX на Slideshare;
- Поток твитов
- Презентация на TED: “From Information to Understanding — Solving the Small Data Problems: Stephen Anderson at TEDxUtrecht”
Я благодарен за мощную помощь в переводе Ольге Cкулкиной и Надежде Николаевне Кузнецовой (Skype: nadya.kuznetsowa).
Medium позволяет оставлять интерактивные комментарии к любой части текста, поэтому каждый может помочь сделать перевод лучше. Присоединяйтесь =)
Также мы практически закончили создание колоды из 53-х напечатанных карточек с иллюстрациями (с адаптированными для России образами), чтобы повысить эффективность мозговых штурмов вокруг продуктов.
CARD #1. Social Proof
В незнакомых для нас ситуациях мы склонны следовать примеру большинства.
CARD #2. Curiosity
Заинтригованные интересным фактом, люди охотно стремятся узнать больше.
CARD #3. Pattern Recognition
Наш мозг стремится упрощать и систематизировать информацию, даже если никаких закономерностей нет.
CARD #4. Peak-End Rule
Как правило, мы оцениваем прошлые опыты по ключевым точкам, т.е. по самым ярким событиям и результату.
CARD #5. Recognition over Recall
Принцип узнавания через напоминание.
Узнавание знакомой информации дается нашему мозгу легче, чем воспроизведение ее «с нуля» по памяти.
CARD #6. Gifting
Правило ответной благодарности.
Получив подарок, мы испытываем естественное желание подарить что-нибудь в ответ.
CARD #7. Delighters
Маленькие сюрпризы зачастую приносят большую радость и надолго запоминаются.
CARD #8. Anchoring & Adjustment
Принимая решения, мы склонны слишком сильно полагаться на один единственный известный нам факт — якорь.
CARD # 9. Aesthetic-Usability Effect
Эстетичный и привлекательный дизайн воспринимается более простым в использовании.
CARD #10. Serial Position Effect
Доказано, что мы лучше запоминаем ту часть информации, которая находится в начале и в конце.
CARD #11. Commitment&Consistency
Приверженность и последовательность.
Мы стараемся поступать согласно нашим принципам, выбранной линии поведения и предыдущим действиям.
CARD #12. Appropriate Challenges
CARD #13. Value Attribution
Чем дороже стоит вещь, тем более ценной она нам кажется.
CARD #14. Loss Aversion
Мы не любим терять или отдавать то, что у нас есть (и даже то, что могло бы быть).
CARD #15. Contrast
Особенность визуального восприятия в том, что мы подсознательно фокусируемся на тех вещах, которые выделяются на фоне остальных.
CARD #16. Framing
Наши решения и суждения во многом зависят от того, в каком свете нам преподносится информация.
CARD #17. Priming
Небольшие визуальные и звуковые подсказки помогают нам припомнить связанную с ними информацию, а это влияет на наши реакции и поведение.
CARD #18. Familiarity Bias
Стереотип “Знакомое — надежнее”.
Нам свойственно отдавать предпочтение знакомым вещам.
CARD #19. Feedback Loops
Наше взаимодействие с системой становится более увлекательным, когда мы видим результат своих действий.
CARD #20. Collecting
Всегда приятно собрать полный набор чего-либо, при условии, что это нам интересно.
CARD #21. Limited Duration
Ограниченное по времени предложение побуждает пользователя к действию.
CARD #22. Scarcity
Ценность в условиях недостаточности.
Мы считаем особенно ценным все, на что есть дефицит (в том числе и искусственно созданный).
CARD #23. Visual Imagery
Зрение преобладает над другими органами чувств и дает самое наглядное представление о предмете.
CARD #24. Self-Expression
Всем нам хочется выразить нашу индивидуальность, чувства или идеи.
CARD #25. Conceptual Metaphor
Чтобы донести новую идею или концепцию, проведите параллели с уже знакомыми явлениями.
CARD #26. Surprise
Наш мозг «цепляется» за все новое или неожиданное (особенно на фоне привычного и обыденного).
CARD #27. Limited Choice
Чем меньше вариантов, тем проще сделать выбор.
CARD #28. Variable Rewards
Спонтанные бонусы — редкие и непредсказуемые — мотивируют пользователей.
CARD #29. Limited Access
Людей привлекают эксклюзивные вещи — все, что считается доступным лишь избранным.
CARD #30. Uniform Connectedness
Элементы с общими визуальными характеристиками воспринимаются как части целого.
CARD #31. Reputation
Мы более ответственно относимся к своему поведению, если от него зависит то, как нас будут воспринимать окружающие.
CARD #32. Affect Heuristic
Наши эмоции влияют на наши суждения и решения.
CARD #33. Authority
Людям свойственно следовать за лидером, наделенным властью.
CARD #34. Chunking
Информацию, разбитую на небольшие блоки или порции проще воспринимать и легче воспроизвести.
CARD #35. Duration Effects
Эффект относительности времени.
Восприятие времени субъективно.
CARD #36. Status Quo Bias
Мы не склонны менять модель поведения, если на то нет веских причин.
CARD #37. Status
Мы постоянно оцениваем, как в результате взаимоотношений меняется наш статус (в сравнении с окружающими и с самими собой).
CARD #38. Periodic Events
Периодически повторяющиеся события вызывают у нас интерес, предвкушение и чувство причастности.
CARD #39. Proximity
Эффект пространственной близости.
Когда объекты расположены вблизи, они кажутся более взаимосвязанными, чем те, что находятся на расстоянии.
CARD #40. Sequencing
Установление последовательности.
Нам проще приступить к выполнению сложной задачи, если она разбита на определенные подзадачи.
CARD #41. Shaping
Последовательное моделирование поведения.
Чтобы обучить людей чему-то новому, начните с малого и поощряйте их усилия на пути к освоению навыка.
CARD #42. Humor Effect
Все забавное нам нравится — и прекрасно запоминается!
CARD #43. Sensory Appeal
Нас особенно увлекает то, что действует сразу на несколько органов чувств. К тому же, это лучше запоминается.
CARD #44. Positive Mimicry
CARD #45. Competition
При равных возможностях, мы стремимся превзойти других на пути к успеху.
CARD #46. Autonomy
Нам необходимо ощущение независимости и контроля над ситуацией.
CARD #47. Trigger
Во время привычных занятий нам то и дело нужен толчок: некий стимул, мотивирующий нас действовать.
CARD #48. Set Completion
Чем ближе мы подходим к завершению коллекции, тем сильнее нам хочется собрать недостающие части.
CARD #49. Story
Любое наше решение обусловлено некой историей — реальной или выдуманной — в которую мы верим.
CARD #50. Achievements
Мы охотнее принимаем участие в проекте, когда знаем, что наш вклад будет оценен по достоинству.
CARD #51. Need for Certainty
Нам важна определенность: мы проще принимаем решения при наличии всей нужной информации.
CARD #52. Ownership Bias
Мы ценим вещь гораздо выше, когда считаем, что она нам принадлежит.
CARD #53. Juxtaposition
Наш мозг усиливает связь между парой элементов, если они показаны вместе или последовательно.
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